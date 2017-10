Beheld oransje farenivå

NVE melder i ein ny rapport kl. 09.00 at faren for ras ved fjellpartiet Mannen framleis er høg og beheld oransje farenivå. I går var det stor nedbør i området og dette førte til at hastigheita i fjellpartiet steig markant natt til onsdag. No har bevegelsane minka litt og geologane forventar ikkje større bevegelsar. Framover er det meldt noko nedbør med temperaturar nær 0°C og med slike temperaturprognoser beheld ein oransje farenivå.