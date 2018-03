Behandlet 24 skader på påskeaften

Røde Kors i Møre og Romsdal melder at de i løpet av påskeaften har behandlet 24 skader. De fleste har skjedd i skianlegg. Det har også blitt utført et transportoppdrag for AMK. Hjelpekorpsene har hatt 50 medlemmer på vakt, fordelt på 11 vakthytter og stasjoner. Røde Kors har nå behandlet til sammen 90 skader i løpet av påsken.