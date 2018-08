Behandlar saka i dag

Høgsterett skal i dag behandle saka etter at ein yrkesdykkar omkom under dykking utanfor Smøla for fire år sidan. Arbeidsgivaren hans blei i tingretten frikjend, men i lagmannsretten dømt for omfattande brot på arbeidsmiljølova. Den utanlandske mannen omkom etter å ha dykka etter kamskjel, etter at to andre dykkarar omkom på same måte i åra før. Høgsterett skal avgjere om arbeidsmiljølova gjeld under dykking.