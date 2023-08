Begynner å få kontroll

Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen i eit hus i Molde by. Vaktleiar Anja Lereng i 110-sentralen fortel at dei har fått skum i rafta, altså der veggen møter delen av taket som stikk ut. Det skal framleis vere litt varme i taket over garasjen.