Begrenset kapasitet

I fergesambandet Molde - Vestnes blir det begrenset kapasitet på avgang fra Molde 03:30 natt til tirsdag på grunn av farlig last. Farlig last gjør at det blir begrenset kapasitet også i sambandet Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya på avgangen fra Brattvåg 06.25 tirsdag. På begge avgangene vil Fjord1 ta med kun 12 passasjerer.