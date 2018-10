Begraves på statens bekostning

Krigshelten Joachim Holmboe Rønneberg, som døde i helgen 99 år gammel, får begravelse på statens bekostning, bekrefter regjeringen. – Jeg er glad for at familien til Rønneberg har takket ja til at begravelsen skjer på statens bekostning. Rønnebergs mot og tapperhet vil bli stående for ettertiden, sier statminister Erna Solberg til NTB.