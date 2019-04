Begge skal vere redda opp

Ben Vikøren ved Hovudredningssentralen seier til NRK at to personar er henta opp frå sjøen etter redningsaksjonen i Ørskog. Det skal ikkje vere fleire involverte. Ifølgje HRS fekk dei melding klokka 16.35 og fleire helikopter og båtar har deltatt i aksjonen. Dei to skal vere på veg til land no.