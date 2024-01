Begge personane ute av huset

Begge personane har kome seg ut etter at eit mikrohus velta i vinden i Sande på Sunnmøre. I følgje politiet er det berre meldt om mindre personskade. Dei to kom seg først ikkje ut av huset ved eiga hjelp og både politi og brannvesen rykte ut til staden. Det var også to hundar i huset, opplyser politiet.