Begge i bilen var rusa

Begge dei to i bilen som køyrde av vegen på Kleive var svært rusa. Det er førebels uklart kven av dei som køyrde bilen. Dei blir tatt med til sjukehus for blodprøvetaking og sak blir oppretta. Sidan begge har mista førarkorta for liknande forhold tidlegare er det inten førarkort no å ta beslag i, melder politiet.