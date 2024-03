Bedrift med 25 tilsette er konkurs

Entreprenørbedrifta Hole Maskiner AS i Sykkylven melder at styret i selskapet har bestemt seg for å melde oppbod.

Styret har opplyst at den samla gjelda er på i overkant av 21,3 millionar, samtidig som selskapet har ein anslått verdi på over 11,2 millionar. Selskapet har 25 tilsette som no mister jobben.

Til avisa Nyss seier styreleiar Norman Hole at oppbodet kjem som ein konsekvens av dei tunge tidene som har vore i bygg- og anleggsbransjen i tida etter koronapandemien.