Bedret kvartalsresultat for Polaris Media

I en børsmelding oppgir selskapet at det fortsatt er god vekst i abonnements- og trykkeriinntektene. Nedgangen var noe mindre i annonseinntektene, spesielt på papir, samt kostnadsreduksjoner på 20 millioner kroner.

Polaris Media melder at inntektene fra abonnement steg med 4 prosent i 4. kvartal samtidig som annonseinntektene falt med 9 prosent. Inntektene fra trykkerivirksomheten økte med 9 prosent.

For året som helhet er det spesielt utviklingen i de største mediehusene Adresseavisen og Sunnmørsposten som har vært krevende, mens flere andre mediehus har hatt en svært god utvikling. Det gjelder spesielt i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge, som for eksempel Romsdals Budstikke, Harstad Tidende og iTromsø.

– Annonseutviklingen i november og desember ble noe bedre enn utviklingen tidligere i 2016, spesielt på papir, heter det.

Mens fjoråret var krevende for Sunnmørsposten hadde Romsdals Budstikke en svært god utvikling. Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Selskapet har satt seg som mål at det innen 2020 skal ha gjennomført nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner, hvorav halvparten i år.

– En vesentlig del av forbedringene må skje i form av nedbemanning. Samlet er det avtalt frivillig nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og 49 årsverk for 2018 og 2019, til sammen 167 årsverk. I tillegg er det gjort en avsetning for ytterligere 28 årsverk for perioden 2018 til 2019, fremgår det av børsmeldingen.

For hele året var driftsoverskuddet på 120 millioner kroner, ned 16 millioner kroner fra 2015. Driftsinntektene sank med 5 prosent til 1,5 milliarder kroner. Annonseinntektene falt med 99 millioner kroner til 656 millioner kroner.