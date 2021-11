Bedre økonomi enn ventet

Økonomien i Møre og Romsdal fylkeskommune er langt bedre enn de dystre spådommene for tre år siden, sier lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim fra Senterpartiet. I går behandlet fylkesutvalget økonomiplanen og budsjettet for neste år uten noe ramaskrik. Sørheim sier de klarer å legge frem et budsjett med overskudd og har driftsfond nok til å møte motgang. Det som mangler er finansiering av fergedrift og vegvedlikehold på fylkesveiene, sier Sørheim. Hun tror en koronakompensasjon for kollektivtrafikken vil bli videreført i 2022