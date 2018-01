Bedragerisak henlegges

Politiet i Møre og Romsdal har henlagt ei sak der ei kvinne var anmeldt av 59 personer for bedrageri. Kvinna drev med handel av gull i et thailandsk miljø, og de som anmeldte henne mente hun ikke hadde levert gull som avtalt. Kvinna skal ha ført 22 millioner kroner ut av landet, men politiet finner det ikke bevist at disse pengene kommer fra kriminell virksomhet.