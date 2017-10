Bedrageri med bil?

Poltiet i Ålesund melder at dei etterforskar det som kan vere bedrageri i samband med sal av bil. Ein utanbys bilkjøpar har meldt at han reiste til Ålesund for å hente ein bil han hadde betalt på forskot. Men bilseljaren møtte ikkje opp. Politiet kallar denne hendinga for bedrageri.