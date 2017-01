Bedne om å halde seg vekke

To unge menn blei bedne om å halde seg borte frå ein utestad i Kristiansund i natt. Då hadde politiet kome over ein krangel ved utestaden. Tidlegare på natta hadde politiet blitt kontakta av ein mann som meinte han hadde blitt utsett for vald ved Braatthallen.