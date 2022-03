Bed tingretten stoppe drosjekontrakt

Selskapet Norvest Taxi går til sak mot Helse Midt-Noreg for å få stoppa dei nye kontraktane for pasientreiser, skriv Sunnmørsposten.

Norvest Taxi har meldt saka inn til Klagenemnda for offentlege innkjøp og bed Trøndelag tingrett sørge for at kontrakten blir stoppa til klagenemnda har behandla saka.

Nordvest Taxi meiner tilbodet frå Persontransport 1 SUS, eit selskap under stifting, burde ha vore forkasta.