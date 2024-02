Bed styret stoppe Helseplattforma

Ni seksjonsoverlegar ved Ålesund sjukehus bed styret i Helse Møre og Romsdal om å stoppe innføringa av Helseplattforma i føretaket.

I eit brev skriv dei at dei er redde for at avdelingane ikkje kjem til å tole belastninga innføringa av Helseplattforma kjem til å gje.

Legane åtvarar om at kapasiteten på avdelingar og poliklinikkar kjem til å bli redusert, og at gevinsten ved ei innføring ikkje er realistisk.

Dei fryktar også at dyktige spesialistar kjem til å slutte som følgje av Helseplattforma.

I ettertid har også legar ved Molde sjukehus og legar under spesialisering skrive liknande brev til styret.