BBC-ekspert trur på Stolsmo Hegerberg

BBC-ekspert Gail Redmond trur Norge kan overraske i fotball-VM, og nyte full effekt av at Ada Stolsmo Hegerberg er tilbake på landslaget. Den tidlegare landslagskapteinen for Nord-Irland seier Stolsmo Hegerberg tilfører Norge måla som trengs, og at ho kan utgjere den forskjellen som kan ta laget heile vegen. Dei fleste ekspertane trur på England når VM startar onsdag.