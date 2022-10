Båtførar berga

Føraren av ein fritidsbåt som grunnstøtte i Ellingsøyfjorden er no berga om bord i ein annan båt og har det etter forholda bra, opplyser politiet. Båtføraren var åleine i båten. Naudetatane har rykt ut til staden. No ventar dei på hjelp frå redningsskøyta for å berge den havarerte båten.