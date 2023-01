Båten til dronetiltalt russar i Molde

Båten til den dronetiltalte britisk-russiske forretningsmannen og seglaren Andrey Yakunin ligg til kai i Molde. Det er den same seglbåten han brukte då han blei arrestert for ulovleg droneflyging på Svalbard, og brot på sanksjonsforskrifta mot Russland. Yakunin har vore til stades i Tromsø under ankesaka mot han i lagmannsretten, og har tidlegare fortalt til NRK at seglturen skal gå vidare til Sunnmøre, fordi han likar norsk natur.