Båten slept i hamn

Politiet opplyser at dei no har avslutta arbeidet på staden etter at ein fritidsbåt gjekk på grunn i Ellingsøyfjorden. Båteigaren har fått hjelp til å slepe båten trygt i hamn. Båten gjekk på eit skjer, men båtføraren kom uskadd frå hendinga.