Båt i vansker ved Kvitholmen fyr

Like før klokken ti tirsdag kveld fikk Hovedredningssentralen melding om at en fritidsbåt med tre personer om bord hadde fremdriftsproblemer ved Kvitholmen fyr. Båten får nå hjelp fra et fartøy i nærheten, mens de venter på redningsskøyta.