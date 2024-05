Båt held på å gå ned i Molde

Brannvesenet i Molde rykker til for å berge ein 14-fotbåt som held på å gå ned sør for Seterøya. Alle om bord har tatt seg til land, opplyser 110-sentralen.

Familien som eig båten skal ha oppdaga at den hadde tatt inn vatn då dei skulle gå om bord i den igjen, opplyser brannvesenet. Det skal ikkje ha vore noko dramatikk knytt til hendinga. Brannvesenet jobbar no for å hindre at båten går ned.