Basehopper blir hentet ut av redningshelikopteret på Hellesylt

En basehopper, som hoppet fra Helsetkopen på Hellesylt, fikk onsdag problemer under landing, noe som gjorde at personen havnet i fjellsiden.

– Vi har kontakt med den skadde over telefon og venter på at redningshelikopteret fra Florø skal heise den skadde ut, forteller operasjonsleder Arild Even Reite til NRK.

Han er våken og er skadet i beinet, basehopperen var en del av en gruppe som var på tur på Hellesylt.

Like før kl 19 skriver politiet at den skadde er blitt hentet ned og blir fraktet til Ålesund sykehus for behandling.