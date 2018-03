Barnevernsvakt i alle kommuner

Fylkesmannen tror alle kommunene i Møre og Romsdal kommer til å ha akutt barnevernsvakt før året er omme. Mange kommuner har søkt fylkesmannen om finansiering av en slik tjeneste, som skal være et døgnåpent tilbud for barn i krise. Heidrun Avdem som er fagkoordinator for barnevern hos fylkesmannen, sier dette vil gi barn i krise et kompetent fagtilbud straks, uten at de trenger å vente til neste dag for å få hjelp.