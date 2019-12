Barnevakt dømt

Ein mann i 50-åra frå Nordmøre er dømt til 30 dager i fengsel for seksuell handling mot eit barn under 16 år. Mannen skal gjentatte gongar ha befølt barnet. Retten meiner det er eit grovt tillitsbrot at dette skjedde medan han var barnevakt. Mannen er også dømt til å betale 50 000 kroner i erstatning.