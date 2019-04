Barnehager får tilskudd

For å sikre bedre bemanning i barnehagene får barnehager i Møre og Romsdal 11 millioner kroner i tilskudd. Totalt får 454 barnehager til sammen 263 millioner til å øke bemanningen. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier i en pressemelding at det er for å øke tryggheten. . – Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres, sier Sanner.