Barnehage og skole i Vartdal stengt

Barnehagen og skolen på Vartdal blir stengt torsdag etter at to personer på Vartdal har fått påvist korona. – Det er ikke smitte på skolen. Men skolen har selv avgjort at de vil stenge og ha hjemmeundervisning i morgen. Og på barnehagen er det mange som er i karantene, og den blir derfor stengt, sier kommuneoverlege i Ørsta, Marte Vaage Øie til Møre-Nytt.