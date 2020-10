Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En vanlig dag ville Nicolai Ræstad (11) spilt fotball på banen på området til Langmyra skole. Nå er det høstferie, og han skulle egentlig vært på fotballskole. Men etter et større smitteutbrudd i Molde har flere aktører valgt å avlyse sine høstferietilbud.

– Det er dumt, for da får jeg ikke dratt på fotballskole, sier Nicolai.

NRK møter ham og klassekameratene Henrik Nygaard Reite og Kristian Reiten Bredesen fra 6a utenfor den feriestengte skolen. I helga ble det klart at to elever på femtetrinn har testet positivt for koronavirus.

Kommunelegen har derfor forbudt skolens elever å delta på organiserte aktiviteter i høstferien, og i etterkant har flere aktører avlyst sine høstferietilbud for barn og unge – også fra andre skoler.

Usikre

– Jeg har vært i dialog med Folkehelseinstituttet, og smittefaglig sett er vi enige om at arrangement kan gå som planlagt, så lenge smittevernreglene overholdes. Det viktigste er at elever fra Langmyra skole ikke deltar. Ellers er det opp til arrangørene, sier kommunelege i Molde, Cato Innerdal.

Cato Innerdal er kommuneoverlege i Molde. Foto: Roar Strøm / NRK

Han forteller at han har blitt kontaktet av flere som er usikre på om de bør gjennomføre som planlagt. En av dem er Thomas Mork i MFK, som leder AkerAkademiet. Søndag valgte de å avlyse fotballskolen som har vært planlagt i høstferieuka.

– Det satt langt inne å avlyse, men vi landet til slutt på at vi ikke følte oss komfortable med å gjennomføre en fotballskole med barn helt ned i seksårsalderen, der mange fra ulike klubber og skoler ville møttes.

– Men det er selvsagt beklagelig at mange familier nå står uten et tilbud, sier Mork.

Skal på fjelltur

Tirsdag var det to meldt om to nye smittetilfeller i Molde, og over 500 er i karantene.

Fylkesmann Rigmor Brøste sier det har vært en oppblomstring i Møre og Romsdal og at korona-viruset smitter svært fort.

Fylkesmann Rigmor Brøste i Møre og Romsdal. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Kommunene er veldig godt forberedt og det har vært mye testing og smittesporing, noe som er svært viktig. De som har jobbet med smittesporing i Kristiansund og Molde har gjort en fenomenal jobb. Det er stort utbrudd og mange i karantene, men man har rimelig god kontroll.

– Alle er vi en del av beredskapen i Norge, så denne høstferien her er nok ikke den der man skal jobbe for store samlinger og få seg mange nye venner.

– Vil du frarå folk å reise ut og inn av Møre og Romsdal denne uka?

– Nei, jeg går ikke så langt, men det er viktig å begrense reiseaktiviteten. Her kan alle bidra ved å være ekstra forsiktige.

Nicolai, Henrik og Kristian er enige om at det blir en litt kjedeligere høstferie som følge av smitteutbruddet i byen.

Nicolai Ræstad (11 år) Foto: Roar Strøm / NRK

– Jeg synes det er dumt å ikke få gå på aktiviteter, og at jeg mest sannsynlig ikke får være så mye med vennene mine, sier Henrik.

– Nå må vi holde en meters avstand, vaske henda veldig nøye og kanskje ringe hverandre i stedet for å møtes for å prate, sier Kristian Reiten Bredesen (11).

– Jeg skal på gå fjelltur eller noe i stedet for fotballskolen. Det er litt kjedelig, men på en måte kjekt, det og, konkluderer Nicolai.