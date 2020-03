Barn kan vere koronasmitta i Molde

Molde kommune gjer no omfattande grep for å kartlegge ein mogleg alvorleg smittesituasjon. Eit lite barn lagt inn på Kristiansund sjukehus er testa svakt positiv på koronaviruset, og det blir tatt nye prøver for å stadfeste sikkert. Ein barnehage og eit legekontor i Eidsvåg er stengt, i tillegg til barneavdelinga på Kristiansund sjukehus. 15 til 20 personar som har vore i kontakt med barnet er hittil sett i karantene.