Barn funne i sjøen i Molde

Politiet fekk melding om at eit barn som var på badeplassen Retiro i molde var sakna i 14.30-tida. Barnet var der saman med familien.

– Først var det badegjestar som søkte etter barnet. Etter kvart kom brannvesenet, ambulanse og politi til staden, seier innsatsleiar Tor Anders Evensen.

Innsatsleiar Tor Anders Evensen seier at det kommunale kriseteamet er varsla. Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Sendt med luftambulanse

Barnet blei funne under vatn av overflatedykkarar frå brannvesenet om lag 15 meter frå stranda. Det blei gjort livreddande førstehjelp på staden.

Like før klokka 15.30 opplyste politiet at luftambulanse har tatt med seg barnet til sjukehus. Helsetilstanden er framleis uviss.

Kriseteamet er varsla

Politiet seier at det er uvisst kor lenge barnet låg under vatn.

– Det var sjokkarta for familien og vi har varsla kommunalt kriseteam, seier Evensen.

Politiet pratar no med fleire av badegjestane for å finne ut om nokon har sett noko.

Evensen seier at truleg har fleire barn bada saman og at ein hamna under vatnet.