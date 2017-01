Barli til Molde

Ranheim-keeper Even Barli er på vei til Molde. MFK er på jakt etter en back-up for Andreas Linde, etter at Ethan Horvath er blitt solgt. Barli skal være på plass i Molde i dag, og blir ifølge adressa.no presentert som ny Molde-spiller i ettermiddag.