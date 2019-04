Barcelona frykter Solskjær

Barcelona-trener Ernesto Valverde frykter Manchester Uniteds fysiske slagkraft i tillegg til de taktiske ferdighetene deres før onsdagens Champions League-duell på Old Trafford. Den spanske giganten er storfavoritt over to kvartfinalekamper mot Ole Gunnar Solskjærs lag. Onsdag går den første i England. Lørdag var Solskjær sammen med sin assistent Mike Phelan på Camp Nou og så Barcelona slå tabelltoer Atlético Madrid 2–0. (NTB)