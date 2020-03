Banker stenger

Fredag ettermiddag sendte Sparebank 1 SMN ut melding til kundene om at de låser dørene og de som vil ha privat avtale i bankens lokaler må avtale det på forhånd.

Banken skriver at de gjør dette for å begrense smittespredning, da banken normalt har mange besøkende innom hver dag.