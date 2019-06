Bank åtvarar mot SMS-svindel

Sparebank1 Søre Sunnmøre åtvarar kundane sine mot SMS-svindel. – Fleire har kontakta oss den siste dagen etter at dei har fått ein SMS med informasjon om at kontoen er sperra. Avsendar er ikkje oss. Del gjerne, så flest mogleg blir merksame på dette, skriv dei på sine Facebooksider. Her kan du få råd om SMS-svindel.