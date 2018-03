Bålforbud på Smøla

Brannsjefen i Smøla kommune har innført bålforbud med umiddelbar virkning etter to branner i terrengert tidligere i dag. Det er også sendt ut obs-varsel for hele Vestlandet om stor gress- og lyngbrannfare. Det blir advart om fare for brann på barmark til det kommer nedbør av betydning. Nils Bjerknes, som er vakthavende ved 110-sentralen i Ålesund, oppfordrer folk til å være forsiktige med åpen ild i terrenget.