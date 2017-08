Balduf ute av bryte-VM

Etter at Felix Baldauf frå Kristiansund blei klart slått av Rustam Assakalov i 98-kg-klassen under VM i bryting måndag, var hans vidare håp om medalje at 33-årige Assakalov skulle ta seg heilt til finalen. Det skjedde ikkje, dermed er Baldauf ute av VM.