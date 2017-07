Bålbrenning på Sunde

Sula brannvesen rykket ut etter å ha fått inn melding om røykutvikling i et boligfelt på Sunde. Da de kom frem var røyken fra bålbrenning. På bare to timer i går fikk 110-sentralen i Møre og Romsdal inn tre meldinger om mulige husbranner. Alle viste seg å være tenning av bål. – Når folk ikke har varslet om at de tenner bål på forhånd så må vi aksjonere, fortalte brannmester ved 110-sentralen, Stian Jørgensen i går. – Unødvendige alarmer tar vekk fokuset fra andre oppgaver vi kunne gjort. I tillegg er det en stor samfunnsøkonomisk kostnad.