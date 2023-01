Bål på industriområde i Kristiansund

Brannvesenet i Kristiansund fant et bål da de rykket ut etter melding om ild på et industrianlegg i Omagata i Kristiansund. Bålet vil bli slukket, skriver 110-sentrale på Twitter. – Bålet har vært i kontrollerte former, men vi anbefaler ikke å fyre opp bål etter mørkets frembrudd. Det kan føre til misforståelser og unødige utrykninger, sier Kjetil Iversen hos 110-sentralen