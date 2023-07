Bål kom ut av kontroll

Brannvesenet minner om at det er tørt i marka no og at små uhell kan få store konsekvensar.

Dei rykte nyleg ut til Sætran på Smøla etter melding om eit bål som hadde kome ut av kontroll. Brannvesenet fortel at den som ringde og melde frå om bålet hadde slått ned brannen før brannvesenet kom fram. Dei har no dynka området med vatn.

Politiet opprettar ei sak på forholdet.