– Som nyopprykka er det litt heiderlege innsatsar og resultata uteblir litt, seier Bakke til NRK.

Med Sarpsborg 08 har Bakke opna med tre sigrar, først to 3-1-sigrar, før det blei sterke 3–0 mot Viking søndag. For Kristiansund har det blitt to tap, først mot Molde i serieopninga, onsdag tap 2–0 borte mot Odd.

Måndag kveld møter KBK sterke Brann på heimebane, og dei nyopprykka nordmøringane håper på sine første eliteseriepoeng.

– Det er så mykje fysikk og hardtarbeidande gode fotballspelarar i Kristiansund, så dei kjem til å plukke bra med poeng, trur Bakke.

– Men dei må ikkje vente for lenge, legg han til.

Kampen mot Brann startar klokka 19.00. Du kan følgje kampen direkte her eller høyre den på NRK Sport.