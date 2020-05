Bakeri er koronakonkurs

Sunnmøre tingrett har åpnet konkurs i bakeriselskapene GB Geiranger AS i Geiranger og GB Produksjon AS i Volda. Advokat i saken Camilla Maria Solbakken sier til Sunnmørsposten at koronakrisen er en av årsakene. – I GB Produksjon var det endel forpliktelser fra tidligere forhold som eierne tenkte å bli kvitt med årets sesong. Nå innser de at sesongen ikke blir som planlagt og da er det ikke grunnlag for videre drift, sier Solbakken.