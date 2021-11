Både folkeavstemning og høring

Det er trolig flertall i kommunestyret i Ålesund for både folkeavstemning og opinionsundersøkelse om Haram skal få bli egen kommune igjen.

Fem av de seks flertallspartiene er blitt enige om dette, men først skal det gjennomføres en utredning om konsekvensene av en kommunedeling.

Forslaget betyr folkeavstemning i gamle Haram og opinionsundersøkelse i hele dagens Ålesund.

Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Ove Leithe sier at de også vil be om en forlenget frist for søknaden til 15.april.

Leithe sier det er et stort problem at regjeringa har satt en frist til 1.mars fordi det kan føre til at politikerne ikke får et godt nok kunnskapsgrunnlag.