Bad om samfunnsstraff

Aktor Magne Kvalvik bad om 90 timar samfunnsstraff, subsidiært 90 dagars fengsel, då rettssaka mot ein 17-åring blei behandla i Møre og Romsdal tingrett i dag. Tenåringen er tiltalt for vald og truslar og har erkjent straffeskuld for alle tiltalepunkta mot han. Valden mot ein jamaldrande gut skal ha skjedd saman med fleire andre. Kvalvik meiner at samfunnsstraff vil vere den beste straffa for å få 17-åringen på rett spor.

Guten sin forsvarar, Reidar Andresen, bad om at han blir straffa på mildast mogleg måte. Dommen i saka er venta neste veke.