Bad folk unngå bykjernen og kjøpesentera

Omfattande spreiing av koronavirus og strenge oppmodingar frå styresmaktene stoppar ikkje folk frå å oppsøke både sentrum av norske byar og område med store kjøpesenter. Talet på stadfesta smitta i Noreg nærmar seg 1000 og i natt kom det andre korona-dødsfallet i Noreg.

På Noregs fjerde største kjøpesenter, Moa Amfi i Ålesund, var det laurdag kl. 13.25 4600 personar med mobiltelefon. Om lag på same tid var det 3650 personar som hadde samla seg i Ålesund sentrum.

Slik var meldinga som Ålesund kommune sende ut til alle i bykjernen og på kjøpenter-området Moa laurdag. Kommunen kan både måle kvar det oppheld seg mange med mobiltelefon. I tillegg kan kommunen sende sms til desse. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Det verka alvorleg

Ålesund kommune sine målingar viste at svært mange var ute på handlerunde både i bysentrum og ved det store kjøpesenteret aust i byen. Faren for koronasmitte fekk kommuneleiinga til å sende melding til alle som var ute i desse to områda. Ei av dei som fekk den strenge meldinga var Synnøve Hatlebø Svendsen. Ho kvapp litt, men sette eigentleg pris på påminninga.

– Det verka veldig alvorleg då eg fekk meldinga på mobilen min. Men det er no eit greitt tips å få for dei som kan unngå kjøpesentera. Det er eit høgt tal på både smitta og døde på verdsbasis. Så tiltaket er bra, seier Synnøve Hatlebø Svendsen.

Synnøve Hatlebø Svendsen var ei av om lag 7000 som fekk melding frå kommunen om å halde seg heime laurdag. Foto: Synnøve Hole / NRK

Ho fortel at ho berre måtte ut etter nokre småting og at ho så skal rett heim att. Også ho kunne observere at det var langt færre kundar ute på kjøpesenteret i dag enn på ein vanleg dag.

– Det er betre å vere føre var enn etter snar, og det er fint at kommunen prøver å hjelpe befolkninga, seier ho.

– Dette var heilt naudsynt

Astrid Eidsvik er kommunedirektør i Ålesund. Foto: Silje Bjerknes / NRK

Målinga blei utført av Ålesund kommune. Alle mobilabonnentane i området fekk tilsendt sms med klar beskjed om å halde seg heime.

– Vi har eit system der vi til ei kvar tid kan sjå kvar folk oppheld seg i kommunen vår. Og vi såg der var mykje folk på kjøpesentera på Moa og i bysentrum. Slik smittesituasjonen er såg vi det som naudsynt å gjere noko. Målet er å avgrense talet på smitta, seier kommunedirektør Astrid Eidsvik til NRK.

– Fleire butikkar kunne halde stengt

På Ålesund Storsenter møter vi Daniel Hellesylt. Han måtte ein rask tur på apoteket for deretter å skunde seg heim.

– Det er heilt greitt at kommunen sender meldingar som dette. Men det kunne ha vore like greitt å berre stenge ein del av butikkane. Sjølv måtte eg på apoteket. Elles held eg meg for det meste heime no under virusspreiinga, seier Daniel Hellesylt.

Daniel Hellesylt tykkjer kommunen kunne samarbeide betre med kjøpesentera slik at nokre butikkar kunne halde stengt. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Kan nå mange raskt

Norske kommunar kan bruke mobilnettet til å sende meldingar til publikum som befinn seg innanfor eit bestemt geografisk område. Dette er eit tiltak kommunen kan ty til under spesielle høve.

– Slike meldingar er ei moglegheit vi har til å nå folk innanfor eit geografisk avgrensa område raskt. Vi prøver å konsentrere det til eit så relevant område som mogleg. Men det er slik at det også bur folk i desse områda. Men vi klarer ikkje å vere meir spesifikke enn slik vi gjorde det i dag, seier Eidsvik.

Kommunedirektør Astrid Eidsvik seier at alt for mange oppsøkjer bykjernen og kjøpesentera slik situasjonen er i dag.

– Det kan sjå ut som om alle ikkje har teke alvoret inn over seg. No handlar det om å vise solidaritet med ei utsette gruppene. At folk må handle på apotek og daglegvarebutikkar har vi forståing for. Resten bør halde seg heime, avsluttar Eidsvik.