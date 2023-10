Babybytesak i tingretten utsett

Hausten 2022 fortalde NRK om Mona som vart bytta om på fødestova på Eggesbønes på Sunnmøre. Ho vaks opp i ein familie som ikkje var hennar biologiske. I vinter gjekk ho til sak mot Herøy kommune og Helse- og omsorgsdepartementet.

Saka skulle opp 30. oktober i Oslo tingrett, men er no utsett, melder Sunnmørsposten.

Advokaten til kvinna, Kristine Aarre Hånes, seier til avisa at saka er stansa medan ein ventar på to saker som skal gå for Høgsterett, og at saka til Mona neppe kjem opp før på nyåret.