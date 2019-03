Ba sportssjefen si opp

Sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus J. Ryste fra Stranda, var et av de sentrale vitnene under rettsaken mellom Henrik Kristoffersen og forbundet fredag. Under sin forklaring fortalte han om et svært vanskelig samarbeid med faren til Henrik Kristoffersen, Lars Kristoffersen. Ryste fortalte blant annet at Kristoffersen hadde bedt ham om å si opp jobben. – I den siste perioden har det vært konfliktfylt, så han har vel skrevet det i en mail. Hvis ikke jeg husker helt feil, sa Ryste.