Ba om fritak

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) har fått fritak mens fylkesutvalget diskuterer de bygdelagene som har bedt om å å få bytte kommune. Fylkesrådmannen mener - med mulig unntak for indre Gjemnes - at fylkeskommunen ikke skal uttale seg om saken. Men det har kommet forslag i fylkesutvalget om at søknaden fra indre Gjemnes og fra bygdelagene i Norddal blant annet må behandles av Stortinget. Dahl ble ikke regnet som inhabil, men ba om fritak, noe han fikk.