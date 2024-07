Ba om beslag av førerkortet, men retten sa nei

En 18 år gammel mann fra Sunnmøre får beholde førerkortet og retten til å kjøre bil etter å ha kjørt inn i en annen bil som hadde stanset foran ham.

Han kjørte over ei bro og så en mann stå på utsiden av rekkverket på broa med hendene foran seg om om han skulle hoppe.

Bilføreren forklarte at han ble forskrekket og mistet fokus på veien, og at han ikke oppdaget at bilen foran hadde bråstanset.

Han bremset, men ikke nok til å stanse. Han kom fra det uten personskader, men bilen ble totalskadd. Også bilen som stanset foran ham, fikk en del skader.

Påtalemyndigheten ba om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekallelse av førerretten og beslag av førerkortet, men fikk ikke medhold i retten.