B-ruta innstilt til over helga

I sambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya blir B-ruta vere innstilt over helga, melder Norled. A-ruta kjem til å gå som normalt. I morgon torsdag blir det ein ekstra rundtur frå Skjeltene klokka 12.20. Fredag blir det to rundturar, frå Skjeltene klokka 11.20 og klokka 12.20. Tekniske problem skal vere årsaka, og Norled seier seg lei for vanskane dette medfører for dei reisande.